Präsenz trotz Corona

Mannheim/Stuttgart. Trotz hoher Infektionszahlen hat für die Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg das neue Schuljahr am Montag in Präsenz begonnen. Dabei gilt in den Klassenzimmern unabhängig von den örtlichen Infektionszahlen Maskenpflicht. Ausnahmen gibt es unter anderem im Sportunterricht und bei Prüfungen. Außerdem soll ein umfangreiches Testkonzept neue Infektionen verhindern. „Wir haben den festen Vorsatz, Präsenz-unterricht anzubieten und zu gewährleisten“, hatte Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) vor dem Schulstart gesagt.

Der Leiter der Humboldt-Grundschule, Andreas Baudisch, in der Neckarstadt-West in Mannheim bereitet sich dennoch auf erneutes Homeschooling vor. „Wir stehen jeden Tag vor neuen Herausforderungen“, sagt er. Mit den steigenden Infektionszahlen im Land hält er auch eine erneute Schließung der Schulen für möglich. Trotz des ersten positiven Corona-Tests sei der Start gut verlaufen. „Wir versuchen, so gut wie möglich zu vermeiden, dass sich Klassen mischen“, sagt Harald Leber, Leiter der Humboldt-Werkrealschule. Im Trubel des ersten Tags war das aber schwierig. lsw/jpp