„Ppppodcast“ist zurück

Mannheim. An diesem Donnerstag startet der „Ppppodcast“ dieser Redaktion in die 2. Staffel. „MM“-Redakteur Sebastian Koch (Bild) unterhält sich alle zwei Wochen mit Gesprächspartnern über Aspekte des Stotterns, von dem er selbst betroffen ist. Das Projekt wurde zweimal ausgezeichnet, darunter mit dem renommierten Axel-Springer-Preis. Zum Staffelauftakt ist Mannheims Bürgermeister für Jugend, Bildung, Familie und Gesundheit, Dirk Grunert, zu Gast. Der Grünen-Politiker ist Schirmherr des am Wochenende in Mannheim stattfindenden Kongresses der Bundesvereinigung Stottern & Selbsthilfe. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1