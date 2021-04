Polizeichef verabschiedet sich

Mannheim. Nach zwei Jahren als Polizeipräsident in Mannheim wechselt Andreas Stenger zum 1. Mai ins Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg. Damit tritt Stenger die Nachfolge des amtierenden Präsidenten des LKA, Ralf Michelfelder, an, der in den Ruhestand geht. Wer künftig das Polizeipräsidium Mannheim leiten wird, ist noch unklar.

Bis die Nachfolge offiziell feststeht, übernimmt Vizepräsident und Kriminalpolizeidirektor Siegfried Kollmar die Führung des Mannheimer Präsidiums. Dort haben mittlerweile viele der fast 2700 Mitarbeitenden die Erstimpfung mit AstraZeneca erhalten. Die Impfbereitschaft sei hoch, sagte Stenger im Interview mit dieser Redaktion. „Die Kolleginnen und Kollegen wissen, dass ihr Dienst gefährlich ist. Mit 1,5 Meter Abstand kann man keine Ausweise kontrollieren“, sagte Stenger. Zudem werde es immer schwieriger, die Corona-Regeln durchzusetzen. Zwar verhält sich laut Stenger die Mehrheit der Menschen noch verantwortungsbewusst. Dennoch spürten auch die Ordnungshüter bei den Kontrollen, dass die Sehnsucht nach Normalität gestiegen sei.

Zudem erhalte die Polizei eine Vielzahl von Hinweisen aus der Bevölkerung, die Regelbrecher meldeten. Gegen sogenannte Corona-Partys gingen die Beamten schon im Vorfeld vor – und kontaktierten etwa Gastgeber, die in sozialen Medien zum Feiern einlüden. „Es geht nicht darum, jemanden auf frischer Tat zu ertappen und Bußgeld zu kassieren, sondern so etwas zu verhindern. Wer so eine Corona-Party plant, sollte fürchten, entdeckt zu werden“, so der künftige LKA-Chef. lia