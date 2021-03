  Polizei: Sperrung der Fressgasse wirkt

Mannheim. Die Sperrung der Mannheimer Fressgasse, die am Freitagabend um 21 Uhr erstmals eingerichtet wurde, zeigt nach einer ersten Einschätzung der Polizei Wirkung. Um gegen sogenannte Autoposer vorzugehen, haben die Stadt und das Polizeipräsidium mehrere Maßnahmen ergriffen – unter anderem wurde die Durchfahrt der Fressgasse in Höhe des Kaufhofs in P 1/Q 1 nachts verboten. Verstöße wurden bei punktuellen Kontrollen in der Nacht auf Samstag nicht festgestellt. Am Stephanienufer, in Neckarau und in der Innenstadt kam es dagegen zu Verstößen gegen Durchfahrtsverbote und gegen die Corona-Verordnung. Die Kontrollen sollen auch unter der Woche fortgesetzt werden. lok