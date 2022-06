Polizei schießt eher selten

Mannheim. Polizisten, die im Einsatz schießen – in Mannheim ist das nicht oft der Fall. Das hat eine „MM“-Anfrage ans Polizeipräsidium Mannheim zur Häufigkeit des Schusswaffengebrauchs in den vergangenen drei Jahren, einschließlich 2022, ergeben. So haben Polizisten und Polizistinnen in Mannheim in diesem Zeitraum 13 Mal geschossen. Fünf Mal war die Waffe gegen eine Person gerichtet, acht Mal gegen ein Tier. Das Innenministerium Baden-Württemberg verzeichnete für 2021 im Südwesten 1365 Fälle mit Tieren, 2020 waren es 1174. Acht Mal schossen Polizisten 2021 auf Personen, vier wurden verletzt, einer starb. In Mannheim hat laut Polizei 2021 kein Beamter geschossen. lia

