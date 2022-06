Politik will nachbessern

Mannheim. Nach der erneut heftigen Kritik aus den Reihen des Handels am Verkehrsversuch in der Mannheimer Innenstadt fordern die drei großen Fraktionen im Gemeinderat von der Stadtverwaltung Nachbesserungen. Alle drei haben Anträge für den Gemeinderat mit mehreren Änderungswünschen gestellt. Am weitesten geht dabei die CDU. Sie verlangt, dass die Unterbrechung der Innenstadt-Durchfahrt an anderen Stellen als bisher erfolgt. Die SPD stellt die derzeitigen Stellen zwar nicht infrage. Sie fordert aber bauliche Maßnahmen, dass Autofahrer die Sperrungen nicht umgehen können. Die Grünen verlangen unter anderem mehr Kontrollen – etwa bei zugeparkten Ladezonen. imo

