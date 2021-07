Plagiatsaffäre erwischt Laschet

Berlin/Mannheim. Wenige Wochen vor der Bundestagswahl muss sich nun auch der Union-Kanzlerkandidat Armin Laschet mit einer Plagiatsaffäre auseinandersetzen. Nicht nur deshalb rechnet sich SPD-Kandidat Olaf Scholz im Interview mit dieser Redaktion gute Chancen auf die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) aus.

Laschet hat am Freitag Fehler in seinem Buch „Die Aufsteigerrepublik. Zuwanderung als Chance“ aus dem Jahr 2009 eingeräumt und sich entschuldigt. Zuvor war auf Twitter eine Gegenüberstellung des Plagiatsprüfers Martin Heidingsfelder veröffentlicht worden, die auf auffallende Ähnlichkeiten zwischen einer Passage des Laschet-Buchs und einem anderen Text hinweist. „Mindestens ein Urheber des im Buch verwendeten Materials wird weder im Fließtext noch im Quellenverzeichnis genannt“, räumte Laschet am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur ein. „Dafür möchte ich ausdrücklich um Entschuldigung bitten, denn sorgfältiges Arbeiten beim Verfassen von Werken und die Achtung des Urheberrechts sind für mich auch eine Frage des Respekts vor anderen Autoren. Um zu klären, ob es weitere Fehler gibt, werde ich unverzüglich die Prüfung des Buchs veranlassen.“

Veröffentlicht wurde die Gegenüberstellung in der Nacht zum Freitag auf Twitter von Karsten Weitzenegger, der die von Heidingsfelder zum Vergleich herangezogene Textpassage nach eigenen Angaben verfasst hatte. Auch Grünen-Chefin und Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock war mit ihrem jüngst erschienenen Buch „Jetzt. Wie wir unser Land erneuern“ in die Kritik geraten. In ihrem Fall machte der österreichische Medienwissenschaftler Stefan Weber in einer Reihe von Fällen sprachliche Ähnlichkeiten zu anderen Texten publik.

„Stimmung dreht sich“

Trotz schwacher Umfragewerte hat sich SPD-Finanzminister Scholz zuversichtlich gezeigt, die Bundestagswahl zu gewinnen. „Die Stimmung dreht sich und wir merken alle, dass für die SPD ein Ergebnis möglich wird, mit dem wir die nächste Regierung führen können“, sagte er dieser Redaktion. „Das wird eine Kanzlerwahl.“ Sein Eindruck sei, fügte Scholz hinzu: „Die Bürger wollen Führung und nicht Wischiwaschi.“

Laschet hat im aktuellen Politbarometer der Mannheimer Forschungsgruppe einen deutlichen Popularitätsverlust hinnehmen müssen. Nur noch 35 Prozent der Befragten halten ihn für kanzlertauglich. Und 34 Prozent der Bürger hätten jetzt lieber Scholz als Kanzler, Laschet kommt nur auf 29 Prozent, damit liegt er knapp vor Annalena Baerbock. Auch in der Sonntagsfrage muss die CDU/CSU Federn lassen. Sie verliert zwei Zähler und landet damit auf 28 Prozent, Grüne (21) und SPD (16) legen dagegen um jeweils einen Zähler zu. dpa/ZRB/was