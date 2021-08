Plage durch Schnaken lässt nach

Speyer. Wegen komplizierter Bedingungen haben Experten in diesem Sommer nicht alle Stechmücken-Kolonien am Oberrhein verhindern können. „In Sachen Stechmückenbekämpfung war es ein sehr schwieriges Jahr“, sagte der Wissenschaftliche Direktor der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS), Dirk Reichle, in Speyer. „Wir haben sieben Spitzen sehr erfolgreich behandelt – bei der achten stießen wir an unsere Grenzen. Bis Ende August, Anfang September dürfte der Spuk vorbei sein.“ Die Arbeit der Experten ist aufwendig: Am Boden kämpfen sie sich oft durchs Dickicht. Vom Helikopter aus verteilt die KABS den biologischen Wirkstoff Bti, der die Larven tötet. Reichle zufolge kam es im Bekämpfungsgebiet ab Juni zu zunehmenden Druckwasserbildungen landseits der Dämme, und die Hochwasserspitze in der zweiten Julihälfte überschwemmte die Rheinauen bis zum Hauptdamm. lrs

