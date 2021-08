Plätze nicht gefährdet

Mannheim. Aus finanziellen Gründen hat die evangelische Kirche in Mannheim die Reißleine gezogen und einen Baustopp für zwei geplante Kita-Neubauten in Sandhofen und auf dem Almenhof verfügt. An der Zahl der vorhandenen Plätze ändert das vorerst nichts. Die Neubauten sollten vier kleinere, stark sanierungsbedürftige Kitas ersetzen. Die bleiben vorerst in Betrieb, bekräftigte die Kirchenverwaltung.

„Die Pläne liegen zwar auf Eis, aber natürlich würden wir sie gerne umsetzten“, teilte Direktor Steffen Jooß auf Anfrage mit. Stark abhängig sei das aber davon, wie die finanzielle Situation sich weiterentwickele. Als Grund für den Baustopp gab die Kirchenverwaltung unter andrem 500 000 Euro Mehrkosten für Holz und Rohbau bei einem Kita-Neubau in Friedrichsfeld an. bhr