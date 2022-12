Philosoph kritisiert Politik

Mannheim. Mit Blick auf die Klimakrise kritisiert der Mannheimer Philosophie-Professor Bernward Gesang: „Wir haben den Fall, dass die Politik nicht richtig funktioniert. Vor allem global ist sie überhaupt nicht zuverlässig.“ Deshalb, so der Wirtschaftsethiker im Interview, frage sich der Einzelne: „Was kann ich tun? Natürlich können Individuen das Problem nicht lösen, aber sie können vielleicht Zeit gewinnen, in der Politik handeln kann.“ In seinem Buch „Darf ich das oder muss ich sogar?“ beschreibt Gesang, wie Interessenethik zur Lösung der globalen Krisen beitragen könne. jpk

