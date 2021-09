Pflügen um die Wette

Mannheim. Insgesamt 13 Traktoren und Fahrer aus Baden-Württemberg haben am Sonntag die Sieger des 33. Landesentscheids im Leistungspflügen ermittelt. Der außergewöhnliche Wettkampf fand nach 22 Jahren wieder in Mannheim statt und lockte rund 1000 Zuschauer auf die Felder im Norden der Stadt.

Im Sandhofener Gewann „Grund“ zogen die schweren Maschinen auf den Feldern von Niklas und Jürgen Weiland ihre Bahnen. Thomas König, Vorsitzender des Landesverbands Leistungspflügen Baden-Württemberg, attestierte optimale Bodenverhältnisse. „Der Acker wurde im Vorfeld beregnet, so haben die Pflüger gute Bedingungen.“ Denn auf dem Boden wachse Raps, Unkraut und Beikraut, was der Erde Feuchtigkeit entziehe. Als Jurymitglied bewertete König die Teilnehmer. Neben Fahrern aus dem Ortenaukreis, vom Bodensee, aus Ulm und dem Kraichgau waren auch die Mannheimer Max Wegerle und Jonas Hinkel am Start. Wegerle pflügte sich auf Rang 3. Den Gesamtsieg holte sich Niklas Gröschel vor Nico Röder (beide Ulm). 2022 findet der Bundesentscheid statt. Wer dort die schönsten Furchen pflügt, qualifiziert sich für die Europameisterschaft. baum/eng/cap