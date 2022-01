PCR-Tests sollen priorisiert werden

Mannheim/Berlin. Mindestens 1200 Menschen haben am Abend friedlich und angemeldet gegen die Corona-Politik demonstriert. Es sei zu keinen Zwischenfällen gekommen, teilte die Polizei mit. Lediglich der Straßenbahnverkehr in den Quadraten musste kurzzeitig eingestellt werden. Der Veranstalter sprach von 1500 bis 2000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. In Reden kritisierten Organisatoren und Teilnehmer Pläne für eine Impfpflicht und forderten mehr Selbstbestimmung und die Einhaltung des Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unterdessen lässt die Omikron-Variante des Coronavirus die Infektionszahlen in die Höhe schnellen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen wollen dennoch zunächst an den aktuellen Maßnahmen festhalten – und sehen eine „realistische Chance“, dass Deutschland gut durch die Welle kommt. Wenn eine Überlastung des Gesundheitssystems drohen sollte, sollen Verschärfungen kommen. Für den Zeitpunkt, zu dem eine Überlastung des Gesundheitssystems ausgeschlossen werden kann, stellt die Runde Erleichterungen in Aussicht.

Wegen Engpässen bei den zuverlässigeren PCR-Tests soll es Priorisierungen geben. Bund und Länder verweisen auf einen Beschluss der Gesundheitsminister, wonach besonders gefährdete Menschen und deren Betreuer Vorrang haben sollen, also etwa Bewohner und Personal von Pflegeheimen. seko/dpa