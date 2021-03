Mannheim. Die Mannheimer Bundesgartenschau kommt 2023 ohne zusätzlich Parkplätze aus. Der vorhandene Großparkplatz am Mannheimer City-Airport reiche für den weit überwiegenden Teil der Gartenschau-Tage „völlig aus“, wie der Geschäftsführer der Mannheimer Buga-Gesellschaft, Michel Schnellbach, erklärte. Für einen an zwei Wochenenden und am 1. Mai möglichen Massenandrang von Besucherinnen und Besuchern bei der Buga und dem gleichzeitig stattfindenden Maimarkt wolle man einen Shuttle-Service zum Stadtteil Vogelstang bereitstellen und den Großparkplatz eines dortigen Einkaufszentrums zusätzlich nutzen. lang