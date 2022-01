Papier wird immer teurer

Rhein-Neckar. Weil Papier deutlich teurer geworden ist, kommen Schreibwarenläden, Werbedruckereien und Zeitungsverlage in der Region unter Druck. Auch Hersteller berichten von einer ernsten Lage. „Ich bin schon viele Jahre im Geschäft, aber eine Papierknappheit wie diese habe ich in den letzten 40 Jahren nicht erlebt“, sagte Wolfgang Palm, Geschäftsführer der Papierfabrik Palm in Aalen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Preisanstieg liegt an höheren Kosten für Energie und Transport sowie an der Corona-Krise, durch die der Strukturwandel verschärft wurde: Immer mehr Papierfabriken stellen ihre Produktion von grafischen Papieren auf Kartons um, die wegen des boomenden Online-Handels gefragt sind. tat/dpa