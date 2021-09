Optimismus bei Löwen vor Liga-Start

Mannheim. Die Rhein-Neckar Löwen starten mit einem guten Gefühl in die neue Saison in der Handball-Bundesliga. „Mit den Neuzugängen ist eine schöne Energie in die Mannschaft gekommen“, sagte Torwart Andreas Palicka vor dem Auftakt am Donnerstag (19.05 Uhr) bei der TSV Hannover-Burgdorf. Auf den Schlussmann wird in den nächsten Monaten wieder eine extreme Belastung zukommen, da der Schwede wegen der Verletzung seines Landsmanns Mikael Appelgren der einzig verbliebene Weltklasse-Keeper im Kader ist. „Das ist nicht die Situation, die man sich wünscht“, sagte Palicka, der aber wieder an die „Grenze und noch darüber hinaus gehen will“. Ihre erste Heimpartie bestreiten die Löwen am Sonntag (14 Uhr). Dann steht gleich das Topspiel gegen den SC Magdeburg an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Klarheit hat der zweifache deutsche Meister seit Dienstag in der European League. In der zweiten Qualifikationsrunde treffen die Löwen auf Benfica Lissabon. „Das ist ein attraktives Los“, sagte Trainer Klaus Gärtner, dessen Team am 21. September Heimrecht genießt. mast