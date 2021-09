Österreich lehnt Vergleich ab

Wien/Berlin/Mannheim. Beim ersten Prozess um den Corona-Ausbruch im Tiroler Skiort Ischgl haben Angehörige von Todesopfern am Freitag im Wiener Landgericht klargemacht, dass für sie nicht Geld, sondern Transparenz und Verantwortung im Vordergrund stehen. Die Witwe und der Sohn eines an Corona gestorbenen Österreichers, der sich bei der chaotischen Abreise aus Ischgl angesteckt haben soll, fordern rund 100 000 Euro Schadenersatz vom Staat. Das Urteil wird schriftlich ergehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Mir geht es um Gerechtigkeit“, betonte der Sohn am Rande des Prozesses. „Falls es einen Schadenersatz gibt, werden wir das Geld natürlich spenden“, sagte er. Sein 72-jähriger Vater starb im April 2020 mit einer schweren Covid-19-Erkrankung, kurz nachdem er von einem Skiurlaub mit Freunden aus dem Après-Ski-Paradies zurückgekehrt war.

Italien pocht auf Impfung oder Test

Der österreichische Staat hat eine einvernehmliche Lösung und Vergleichsverhandlungen abgelehnt. Die Republik vertritt die Auffassung, dass Regierung und Behörden mit dem damaligen Wissen über das Virus richtig handelten – dies wurde zum Auftakt des Verfahrens am Freitag deutlich. Die Familie des Österreichers ist nicht die einzige, die auf Schadenersatz klagt. Mindestens 15 andere Angehörige sind der Ansicht, dass Österreichs Behörden im März 2020 zu spät auf die ersten Infektionen in Ischgl reagierten.

Der auch bei Deutschen beliebte Ski- und Partyort wurde im März 2020 wegen steigender Fallzahlen plötzlich geschlossen. Reiserückkehrer trugen das Virus in viele Länder. Bei dem Gericht sind bislang 15 Klagen zu Ischgl eingegangen. Der österreichische Verbraucherschutzverein (VSV), der die Klagen unterstützt, rechnet jedoch damit, dass insgesamt bis zu 3000 Ansprüche an den Staat gestellt werden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Unterdessen hat ein italienisches Gesetzesdekret mit der Verpflichtung aller Beschäftigten auf eine Impfung oder regelmäßigen Corona-Tests auffallend wenig Kritik hervorgerufen. Der italienischen Ministerpräsident Mario Draghi hatte durchgesetzt, dass vom 15. Oktober an alle Beschäftigten entweder über eine Impfung oder einen gültigen Corona-Test verfügen müssen.

Die Stadt Mannheim setzt für ihre Beschäftigten auf die sogenannte 3G-Regel. Wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist, soll sich ab sofort zwei bis drei Mal die Woche testen lassen. Dazu werden in den größten städtischen Dienststellen Testräume eingerichtet. Man erwarte von allen, dass sie sich daran hielten, heißt es in einer Mail von Oberbürgermeister Peter Kurz an die Mitarbeiterschaft, die dieser Redaktion vorliegt. Sie ist offensichtlich mit dem Gesamtpersonalrat abgestimmt, dessen Vorsitzende hat sie ebenfalls unterzeichnet. dpa/sma