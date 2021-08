Obergrenze bleibt

Mannheim. Das Pokalspiel des SV Waldhof gegen den Bundesligisten Eintracht Frankfurt am Sonntag (15.30 Uhr) können nicht mehr als 12 151 Zuschauer verfolgen. Damit bleibt es bei den Vorgaben der Corona-Landesverordnung, die für Mannheim in der Inzidenzstufe 2 eine Stadionauslastung von 50 Prozent zulässt. Seit Mittwoch läuft der Vorverkauf in einem Drei-Stufen-Modell. Dabei gilt am Sonntag wie beim Saisonauftakt gegen den 1. FC Magdeburg die 3G-Regel (geimpft, getestet, genesen) und eine Maskenpflicht im Stadion.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Mannheimer Drittligist hatte versucht, durch zahlreiche Anträge und eventuell einer kombinierten 2G-Regel (nur Geimpfte und Genesene) mehr Zuschauer ins Stadion zu bekommen. Dafür gab es aber noch kein grünes Licht von der Verwaltung. Geschäftsführer Markus Kompp zeigte sich dennoch nicht enttäuscht. „Die Diskussion mit der Politik und der Verwaltung war gut, um tragfähige Lösungen für die Zukunft zu finden“, sagte Kompp. Der SVW-Manager möchte vermeiden, beim nächsten Liga-Heimspiel gegen die Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers am 15. August wieder vor der gleichen, lange unklaren Situation wie zuletzt zu stehen. th