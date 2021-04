Notbremse kommt – trotz Kritik der Länder

Berlin. Zustimmung mit geballter Faust in der Tasche: Der Bundesrat hat das geänderte Infektionsschutzgesetz mit der Corona-Notbremse des Bundes trotz massiver Kritik passieren lassen. In einer Sondersitzung verzichtete die Länderkammer am Donnerstag darauf, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Das Gesetz wurde unmittelbar darauf von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterzeichnet.

Die Länder wollten aber offenkundig nicht als Bremser in der Pandemiebekämpfung dastehen, zumal sie wegen der Infektionslage selbst Handlungsbedarf sahen. „Ja, es ist richtig, dass schnell gehandelt wird. Die spannende Frage ist natürlich: wie, in welcher Form und mit welchem Inhalt?“, sagte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU).

Die Zustimmung erfolgte in minimalster Form: Es gab keine förmliche Abstimmung. Eine Zustimmung der Länderkammer war allerdings ohnehin nicht erforderlich. Bundesratspräsident Reiner Haseloff (CDU) stellte nur fest, dass der Vermittlungsausschuss nicht angerufen werde, weil hierfür keine Anträge vorlägen. „Dieses Gesetz kann daher in Kraft treten, wenn der Bundespräsident es ausgefertigt hat und es verkündet wurde.“

Gezogen werden soll die Notbremse, wenn in einem Landkreis oder einer Stadt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen an drei Tagen hintereinander über 100 liegt. Dann dürfen Menschen ab 22 Uhr die Wohnung in der Regel nicht mehr verlassen. Alleine spazieren gehen und joggen ist bis Mitternacht erlaubt. Es darf sich höchstens noch ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen, wobei Kinder bis 14 Jahre ausgenommen sind. Läden dürfen nur noch für Kunden öffnen, die einen negativen Corona-Test vorlegen und einen Termin gebucht haben. Weil sie in den Maßnahmen eine Verzerrung des Wettbewerbs und eine Ungleichbehandlung sieht, will eine bundesweite Händlerinitiative Verfassungsbeschwerde gegen die Gesetzesnovelle einlegen. Auch die Mannheimer Modegruppe Engelhorn unterstützt das: „Wir können nicht anders, wir müssen dagegen vorgehen“, sagte Geschäftsführer Fabian Engelhorn. Präsenzunterricht soll ab einer Inzidenz von 165 meist gestoppt werden.

Steigende Zahlen in Mannheim

In Mannheim stieg die Inzidenz am Donnerstag mit 129 neuen Fällen nach Zahlen der Stadt auf 203,1. Erstmals wurden im Gemeinderat auch Werte aus einzelnen Stadtteilen bekannt gegeben. Am höchsten war im ersten Quartal demnach die durchschnittliche Inzidenz in der Neckarstadt-West mit 141,8, am niedrigsten auf dem Lindenhof mit 57,1. Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) und Gesundheitsamtschef Peter Schäfer betonten, entscheidende Faktoren seien hier vor allem die Wohndichte sowie die Beschäftigungsverhältnisse der Bevölkerung.

Im Bundesrat wurde ein Zerwürfnis zwischen Bund und Ländern spürbar. Haseloff kritisierte die Kompetenzverlagerung auf den Bund. „Der heutige Tag ist für mich ein Tiefpunkt in der föderalen Kultur der Bundesrepublik Deutschland“, sagte der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte den Ländern unverblümt, dass sie sich dieses Gesetz selbst zuzuschreiben hätten. „Seit Anfang März sind die Instrumente ja alle benannt, aufgeschrieben, eigentlich vereinbart und geeint, inklusive der Ausgangsbeschränkungen.“ Bei einer Veröffentlichung des geänderten Infektionsschutzgesetzes im Bundesgesetzblatt, tritt es an diesem Freitag in Kraft. be/dpa/sma

