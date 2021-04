Notbremse ab diesem Montag

Berlin/Mannheim. Während in Berlin noch über die Notbremse debattiert wird, zieht Baden-Württemberg die Notbremse schon an diesem Montag. In Stadt- und Landkreisen, in denen die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt, treten damit unter anderem verschärfte Kontaktregeln in Kraft. Im baden-württembergischen Einzelhandel bleiben dabei Abholangebote (Click & Collect) erlaubt. In Mannheim wurden dem Gesundheitsamt am Wochenende insgesamt 110 Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt mit 184,8 weiterhin hoch.

Unterdessen haben gut ein Jahr nach dem Beginn der Corona-Pandemie die Spitzen des deutschen Staates und die Kirchen der fast 80 000 Toten gedacht und den Hinterbliebenen ihr Mitgefühl bekundet. Bei der zentralen Gedenkfeier rief Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zudem die Gesellschaft zum Zusammenhalt auf. „Lassen wir nicht zu, dass die Pandemie, die uns schon als Menschen auf Abstand zwingt, uns auch noch als Gesellschaft auseinandertreibt“, sagte er. Am Wochenende haben erneut Tausende Menschen gegen die Corona-Politik demonstriert. dpa