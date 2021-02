Mannheim/Stuttgart. Aller Voraussicht nach werden Kindertagesstätten und Grundschulen in Baden-Württemberg am 1. Februar wieder öffnen. Das teilte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag mit. Die endgültige Entscheidung werde er aber erst an diesem Mittwoch treffen. Lediglich wenn sich die wohl aggressiveren Virusvarianten aus Großbritannien oder Südafrika im Südwesten verbreiteten, gebe es eine neue Lage. „Das kann zu drastischen Maßnahmen führen.“ Dann müssten auch Lockerungen wieder zurückgenommen werden, kündigte er an.

So richtig geschlossen waren Kitas und teilweise die Schulen aber auch in den vergangenen Wochen nicht. Denn für Krippen, Kitas und erste bis siebte Klassen gab und gibt es eine Notbetreuung. Und die wird vor allem von Eltern der Vorschulkinder immer stärker genutzt. Erzieherinnen in Mannheim zeigen sich deshalb alarmiert – und wenden sich in einem Schreiben an Kretschmann. Die Zustände seien schon jetzt schwierig, eine vollständige Öffnung der Kitas lehnen sie deshalb ab.