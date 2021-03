Speyer. Ein angeblich 1965 gefertigtes Papier sollte die Missbrauchsvorwürfe gegen das Bistum Speyer und den Orden der Niederbronner Schwestern in einem Kinderheim in Speyer direkt am Dom untermauern. Nach einer Untersuchung durch das Mannheimer Urkundenlabor M.S.U. stellt sich nun heraus, dass das Dokument „mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ gefälscht ist. Nachweisen sollte die tabellarische Aufzeichnung, dass Nonnen von einem hochrangigen Geistlichen im Bistum Speyer der 60er Jahre Geld bekommen haben, nachdem sie ihm Jungs aus dem Kinderheim zugeführt hatten. Die Rede war von Sexpartys. In Umlauf gebracht wurden Kopien des Papiers zuletzt von einem 63-jährigen Mann mit Wohnsitz im Kreis Bergstraße, der angibt, während seines neunjährigen Aufenthalts in dem Heim hundertfach vergewaltigt worden zu sein. Ein Gericht hatte ihm im Sommer 2020 deshalb Entschädigungszahlungen zugebilligt. Er selbst sagt, dass ihm das Dokument, das angeblich der Buchführung der Nonnen entstammen sollte, im Dezember anonym zugespielt worden sei.

Ein Sprecher des Ordens sagte am Mittwoch, dass die Ergebnisse des Gutachtens die Vorwürfe nicht mehr stützen könnten. sal