Nonne unter Verdacht

Speyer/Frankenthal. Weil sie zwischen 1994 und 1995 ein Heimkind vergewaltigt haben soll, ermittelt die Frankenthaler Staatsanwaltschaft nun erstmals überhaupt gegen eine Frau aus dem Orden der Niederbronner Schwestern. Die etwa 70-jährige Nonne wird von einem heute 35-jährigen Mann beschuldigt, der angibt, im Alter von acht Jahren öfter in ihr Dienstzimmer im Speyerer Kinderheim Engelsgasse zitiert worden zu sein. Dort habe sie sich an ihm vergangen, indem sie sich nackt auf ihm befriedigt habe. Diese Vorwürfe hatte der Mann erstmals im Frühjahr im Gespräch mit dieser Redaktion erhoben und in einem Brief an die Missbrauchsbeauftragten des Ordens bekräftigt. Der Orden hat das Schreiben an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Über das Kinderheim wurde bundesweit berichtet, weil Bischof Karl-Heinz Wiesemann auf Missbrauchsfälle hingewiesen hat, die sich in den 60er und 70er Jahren abgespielt haben. sal

