Noch ein Jahr bis zur Bundesgartenschau

Mannheim/Metropolregion. In genau einem Jahr öffnet die Bundesgartenschau in Mannheim ihre Tore. Sie will nicht nur Blumenschau und Sommerfest sein, sondern viel mehr. Die Besucher sollten „einen schönen Tag“ haben, aber man wolle auch „Denkanstöße geben, in Teilen provozieren“ zu Umwelt- und Klimaschutz, Energieversorgung sowie gesunde Ernährung, sagt Geschäftsführer Michael Schnellbach.

Das Konzept der Gartenschau sieht vor, dass auch der Luisenpark mit zahlreichen Investitionen dauerhaft profitiert und der Grünzug Nordost mit einem Budget von gut 115 Millionen Euro ausgebaut wird. Jahrzehntelang saß die ehemalige US-Kaserne Spinelli – das künftige Buga-Areal – wie ein Pfropf auf der grünen Schneise, die von den Vogelstangseen bis zum Neckar führt und künftig Freizeit- und Sportanlagen, den Radschnellweg sowie die zur Frischluft-Bildung nötigen Freiflächen umfasst.

Eine deutschlandweite Civey-Umfrage, die exklusiv für diese Redaktion erhoben wurde, kommt zu dem Ergebnis, dass nur drei Prozent der Befragten „auf jeden Fall“ die Bundesgartenschau besuchen wollen. Sechs Prozent tendieren zu einem Besuch, während 42 Prozent „auf keinen Fall“ kommen wollen. Insbesondere Menschen im mittleren und höheren Alter planen mit einem Buga-Besuch. Die Umfrage zeigt auch, dass vielen Menschen noch nicht klar ist, dass das Großereignis 2023 in Mannheim stattfindet: 86 Prozent gaben an, den Austragungsort der Bundesgartenschau 2023 nicht zu kennen. Gefragt nach den Erwartungen an einen Besuch der Schau, wurden die Themen-Gärten besonders oft genannt. Auch heimische Pflanzen und schöne Wege sind gewünscht. Das kulturelle Rahmenprogramm spielt laut der Umfrage eine untergeordnete Rolle.

Für Mannheim soll von den Buga-Investitionen einiges erhalten bleiben – etwa die Spielplätze der Parkschalen Käfertal und Feudenheim. Der Großteil der Spiel- und Bewegungsanlagen entsteht dabei in Käfertal: Die Spielflächen dort beschäftigen sich mit Innovationen, die einen Bezug zur Stadt haben, beispielsweise Automobil, Traktor oder die Mannheimer Schule. Einer der Höhepunkte für Familien soll ein acht Meter hohes Klettergerüst werden, das von einem 200 Meter langen Höhensteg umgeben ist. Auch Sportarten können Buga-Gäste testen: Neben einer Calisthenics-Anlage entsteht auch ein Parkour-Bereich, auf dem Hindernisse überwunden werden müssen.

