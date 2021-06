Nicht jeder kann sich Wunschstadt leisten

Mannheim. Hoch- und niedrigqualifizierte Fachkräfte haben ähnliche Vorstellungen davon, in was für einer Stadt sie gerne leben und arbeiten würden – letztere können sich Wohnen an besonders attraktiven Standorten aber seltener leisten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Mannheimer ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, die auch die Stadt Mannheim unterstützt hat.

„Für Hochqualifizierte sind die Lebenshaltungskosten in solchen Lagen nicht so problematisch, weil sie in der Regel in der Stadt mehr verdienen als auf dem Land. Bei weniger qualifizierten Arbeitskräften ist das in geringerem Maße der Fall – sie müssen daher zum Leben häufiger auf erschwinglichere Standorte ausweichen“, sagt Melanie Arntz, Co-Autorin der Studie und stellvertretende Leiterin des ZEW-Forschungsbereichs „Arbeitsmärkte und Personalmanagement“. Die Folge sei eine Polarisierung von Lebenswelten. „Das macht den gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht leichter.“ Zu den wichtigsten Standortfaktoren gehörten für die Befragten eine starke Wirtschaftsdynamik, gute Schulen und eine gute Verkehrsanbindung. tat