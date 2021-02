Mannheim. Eine Million Nutzerinnen und Nutzer haben das Morgenweb monatlich besucht. Seit Donnerstag haben die Zeitungstitel der Mediengruppe Dr. Haas mit mannheimer-morgen.de , bergstraesser-anzeiger.de und schwetzinger-zeitung.de neue digitale Portale. Durch die Aufteilung können die Redaktionen ihre vielfältigen Angebote noch lokaler und regionaler präsentieren – dazu übersichtlicher, schneller und komfor-tabler.

Großer Wert wurde bei der Umstellung auf die Optimierung der mobilen Ansicht gelegt, da durchschnittlich bereits zwei Drittel der Seitenbesucher via Smartphone oder Tablet zugreifen. Schreiben Sie uns, was Ihnen gefällt und was Sie sich wünschen unter: mannheimer-morgen.de/relaunch.