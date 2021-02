Eppelheim/Neckarsulm. Nach den Explosionen von Postsendungen bei ADM Wild in Eppelheim und der Lidl-Zentrale in Neckarsulm hat das Landeskriminalamt Baden-Württemberg eine Sonderkommission gebildet. Mehr als 100 Beamtinnen und Beamte würden nun „auf Hochtouren“ ermitteln, heißt es in einer Mitteilung. Aufgrund der Nähe und des ähnlichen Ablaufs gehe man von einem Tatzusammenhang aus, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Heidelberg. In der Nacht auf Donnerstag gelang es den Ermittlern, eine weitere Postsendung an ein Lebensmittelunternehmen in Bayern abzufangen und zu entschärfen.

