Neue Wälder aus heimischen Bäumen

Mannheim. Die Mannheimer Stadtwälder sollen in Zukunft aus klimabeständigen Laubbäumen bestehen. Die Evangelische Stiftung Pflege Schönau hat in den zurückliegenden Monaten zu diesem Zweck im Kollekturwald im Norden der Stadt in großem Stil absterbende Kiefern und schnell wachsende, nichtheimische Baumarten roden lassen.

In einer Zwischenbilanz kündigte die mit den Arbeiten beauftragte Landschaftsagentur Plus jetzt eine mehrmonatige Pause und dann Aufforstungsarbeiten ab Herbst 2022 an. Es sollen in dem rund 7600 Hektar großen Kollekturwald zudem Lebensräumen für Kröten und Eidechsen angelegt werden. Im Laufe von acht Jahren sollen knapp 100 Hektar auf diese Weise an den Klimawandel angepasst werden.

Ähnlich wie die Kirche geht auch die Stadt vor. Sowohl im Käfertaler als auch im Rheinauer Wald wurden in den Wintermonate Bäume gefällt. Die so entstandenen 13 kleineren Kahlflächen (6,7 Hektar insgesamt) sollen mit heimischen Laubbaumarten aufgeforstet werden. Forstamtschef Stefan Wilhelm will dabei die Naherholungsfunktion und den Artenschutz in den Stadtwäldern in den Mittelpunkt stellen. lang