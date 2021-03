Heidelberg. In der Region rund um Heidelberg ist neben dem Wildtyp, der britischen und südafrikanischen Mutante eine weitere Variante des Coronavirus aufgetaucht. Sie findet sich in bis zu 50 Prozent der untersuchten Proben. Die Virologen des Uniklinikums Heidelberg halten die Mutante, die auch schon an anderen Stellen in der Welt nachgewiesen wurde, für nicht gefährlicher als die bereits bekannten Varianten. Unter den Proben aus Mannheim, die in Heidelberg untersucht wurden, ist die Mutante noch nicht vorgekommen. Entdeckt wurde die Virusvariante im Zusammenhang mit der umfassenden Sequenzierung aller positiven Coronatests. Dies hatte die Landesregierung Ende Januar als neue Strategie ausgegeben. Sequenziert werden soll an den Unikliniken des Landes. In Heidelberg übernehmen dies auch das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) und das Europäische Laboratorium für Molekularbiologie (EMBL). Die Kapazität reicht nach Angaben der Institutsleiter für eine Sequenzierung von mehreren Tausend Proben pro Woche. bjz