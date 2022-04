In der Debatte um die belasteten Straßennamen in Rheinau-Süd ist ein neues Kapitel aufgeschlagen: Die Entscheidung, dass sie verschwinden, ist gefallen. Nun geht es darum, was an ihre Stelle tritt. Doch diese Diskussion ist so schwierig wie die vorherige.

Dabei ist zunächst festzustellen, dass der von der Stadt eingeleitete Beteiligungsprozess außergewöhnlich ist. Bisher und anderswo

