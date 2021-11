Neue Regeln stoßen teils auf Kritik

Mannheim. Das Mannheimer Ordnungsamt will ab diesem Donnerstag die neuen Corona-Vorschriften mit der Verhängung von Bußgeldern überwachen. Das kündigte eine Sprecherin auf Anfrage an. Am Mittwoch, dem ersten Tag des Inkrafttretens, habe man bei Kontrollen nur auf Aufklärung gesetzt. Dass in alle Geschäfte, die nicht der Grundversorgung dienen, nur noch Geimpfte und Genesene dürfen (2G), sorgte bei einigen Kunden für Überraschung und Unverständnis. Das galt noch stärker für die 2Gplus-Regel auf Weihnachtsmärkten, die eine zusätzliche Schnelltestpflicht bringt.

Während das Nationaltheater Maßnahmen wie 2Gplus und die Halbierung der Publikumskapazität verhältnismäßig nannte, reagierten andere Kulturhäuser mit Unverständnis: „Für mich ist das ein Ausdruck von Hilflosigkeit. Dabei sich jetzt ausgerechnet wieder an der Kultur abzuarbeiten, halte ich für falsch. Die Treiber der Pandemie sitzen mit 2Gplus nicht im Veranstaltungshaus“, sagte Capitol-Chef Thorsten Riehle. Faktisch sei das ein „Kultur-Lockdown durch die Hintertür.“ Für die Kinobranche nannte Erdmann Lange vom Mannheimer Atlantis die 2Gplus-Regelungen „desaströs und nicht verhältnismäßig im Vergleich zu anderen Branchen.

Auswirkungen gibt es auch auf die Heimspiele der Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga und der Rhein-Neckar Löwen in der Handball-Bundesliga, bei denen die 2Gplus-Regelung gilt. Zudem darf die SAP Arena nur noch zu 50 Prozent ausgelastet werden. cr/jpk/sma