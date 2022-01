Neue Regeln

Stuttgart/Mannheim. In Baden-Württemberg gelten ab diesem Freitag neue Corona-Regeln. Die Landesregierung setzt mit der neuen Verordnung ihr Stufensystem wieder in Kraft und lockert damit in vielen Lebensbereichen ihre Maßnahmen. Es gilt nun die zweithöchste Stufe. Das bedeutet, dass etwa in Restaurants, Museen und beim Hallensport nur noch die 2G-Regel beachtet werden muss. In Mannheim lösten die Änderungen geteilte Reaktionen aus. Vertretern des Einzelhandels, für den jetzt 3G gilt, gehen die Lockerungen nicht weit genug. Sie würden sich wünschen, dass für alle Läden so wie für Supermärkte keine Zugangsbeschränkungen mehr vorgeschrieben sind. lsw/sma

