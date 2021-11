Neue Produkte für Benz-Werk

Mannheim. Die Fertigung neuer Produkte für alternative Antriebe soll die Zukunft des traditionsreichen Mannheimer Mercedes-Benz-Werks sichern. Dort laufen bisher vor allem schwere Verbrennungsmotoren für Lkw vom Band. Da diese durch die Transformation immer mehr an Bedeutung verlieren werden, hatten Arbeitnehmervertreter schon länger auf Zusagen des Daimler-Managements gedrängt, durch welche Zukunftsprodukte dieses Geschäft perspektivisch ersetzt werden soll. Im Mannheimer Lkw-Motorenwerk arbeiten derzeit rund 4800 Beschäftigte.

Wie Standortleiter Andreas Moch am Dienstag erklärte, sollen in Mannheim nun künftig unter anderem sogenannte Frontboxen hergestellt werden. Sie werden in Lkw mit Elektrobatterie-Antrieb verbaut und beherbergen unter anderem Schalteinheiten und Steuergeräte. Bruno Buschbacher, Betriebsratsvorsitzender in Mannheim, sprach von einer zukunftsweisenden Lösung. Wichtig sei nun, dass die Beschäftigten durch Weiterqualifizierungsangebote auf die künftigen Aufgaben vorbereitet würden.