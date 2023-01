Neue Konten für Fahrgäste

Mannheim. Wer in diesem Jahr mit dem Frauen-Nachttaxi fahren will, muss sich dafür erneut über das Bürgerportal der Stadt Mannheim registrieren. Das habe datenschutzrechtliche Gründe, so die Stadt auf Anfrage dieser Redaktion. Nach jedem Kalenderjahr müssen demnach deshalb alle Konten von Nutzerinnen gelöscht werden. Damit Frauen und Mädchen den vergünstigten Fahrtservice auch an Silvester, also zum Jahreswechsel nutzen konnten, hatte die Stadt eine Kulanzzeit von 14 Tagen eingerichtet. Mittlerweile sind alle 3910 Konten gelöscht, bislang haben sich laut Stadt 367 Nutzerinnen wieder neu registriert. Seit 2023 erhält jede Anmelderin 20 vergünstigte Fahrten pro Jahr. lia

