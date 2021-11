Neue Höchstwerte und Warnung vor Welle fünf

Berlin/Mannheim. Gut einen Monat vor Weihnachten setzt sich der Anstieg bei den Corona-Infektionszahlen ungebremst fort. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz erreichte am Wochenende erneute Höchststände. Der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, rief zu flächendeckenden Kontaktbeschränkungen auf und warnte vor der nächsten Corona-Welle, falls Gegenmaßnahmen nicht schneller umgesetzt werden. Sachsen und Bayern ziehen unterdessen die Schrauben bei den Corona-Maßnahmen an.

„Wenn das Verringern der Kontakte und das Impfen nicht intensiv gelingt, werden wir nach den jetzigen Modellierungen auch noch eine fünfte Welle bekommen“, sagte Wieler der dpa. „Der weitere Verlauf des Winters hängt stark davon ab, was jetzt geschieht.“ Um die aktuelle Situation zu entschärfen, müssten nach Wielers Ansicht „flächendeckend“ die Kontakte in Deutschland eingeschränkt werden.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche erreichte am Wochenende neue Höchststände: Am Sonntag lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI bei 372,7 (Vorwoche 289). Insgesamt wurden 106 651 Neuansteckungen und 323 Todesfälle gemeldet. In Mannheim stieg die Inzidenz am Sonntag auf 495,7.

In Sachsen und Bayern treten in der neuen Woche scharfe Gegenmaßnahmen in Kraft: Sachsen schränkt für drei Wochen weite Teile des öffentlichen Lebens ein. In Bayern sollen für Ungeimpfte strikte Kontaktbeschränkungen gelten. In drei Corona-Hotspots in Baden-Württemberg (Schwarzwald-Baar-Kreis, Ostalbkreis und in Biberach) dürfen Ungeimpfte nachts nur noch aus triftigem Grund, beispielsweise für medizinische Notfälle und aus Arbeitsgründen ihre Wohnungen verlassen. Es ist laut Sozialministerium davon auszugehen, dass es nicht bei diesen drei Kreisen bleibe.

Rummenigge zeigt Verständnis

In Ludwigshafen und Speyer gilt ab diesem Montag die Warnstufe 2. Dies bedeutet, dass weniger Ungeimpfte Zutritt zu Veranstaltungen haben. So sind bei Veranstaltungen im Innenbereich nur noch 100 statt 250 Nicht-Immunisierte erlaubt. Gei Gottesdiensten reduziert sich die Zahl der erlaubten Ungeimpften von 25 auf zehn.

Das Gesundheitsministerium in Stuttgart teilte mit, dass 23 Menschen aus Baden-Württemberg zeitweise in Kliniken untergebracht worden seien, weil sie sich wiederholt einer Corona-Quarantäne verweigert hätten. Vier Verweigerer seien in der Heidelberger Uniklinik aufgenommen worden.

Am Montag wollen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern über die geplante Lieferbegrenzung beraten. Arztpraxen sollen nach dem Plan des Bundesgesundheitsministeriums zunächst nur noch maximal 30 Dosen Biontech pro Woche bestellen können und unbegrenzt Moderna, damit die davon eingelagerten Dosen nicht verfallen. Das Ministerium verweist darauf, dass beide Impfstoffe gleichwertig seien. Von Ländern und Ärztevertretern kommt dennoch heftige Kritik. Sie befürchten einen Knick bei den Booster-Impfungen.

Der ehemalige FC-Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge hätte Verständnis dafür, wenn der Fußball-Club Gehaltskürzungen bei seinen ungeimpften Profis vornehmen sollte. Laut „Bild am Sonntag“ soll das bei den Akteuren getan werden, die als Kontaktpersonen von Infizierten in eine Quarantäne müssen. Das trifft auf Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala und Eric Maxim Choupo-Moting zu. dpa/bjz

