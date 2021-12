Neue Einschränkungen möglich

Berlin/Mannheim. Kurz vor Weihnachten setzt die rapide Ausbreitung der Corona-Virusvariante Omikron in Europa auch die neue Bundesregierung in Berlin unter Druck. Unklar ist, ob kurzfristig noch schärfere Corona-Maßnahmen ergriffen werden. Bund und Länder beraten am Dienstag über die Corona-Lage und das weitere Vorgehen. Das vereinbarten Bundeskanzler Olaf Scholz und Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, wie beide Seiten am Sonntagabend mitteilten.

Vor dem Hintergrund der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante hatten einige Länderchefs eine rasche Beratung gefordert. „Wenn es noch im alten Jahr zu einem Hochlauf der Omikron-Welle kommt, müssen wir uns zügig beraten“, sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in Stuttgart. Auch der neue Corona-Expertenrat sah dringenden „Handlungsbedarf“ bereits für die kommenden Tage. „Bundesweit abgestimmte Gegenmaßnahmen zur Kontrolle des Infektionsgeschehens sind vorzubereiten, insbesondere gut geplante und gut kommunizierte Kontaktbeschränkungen“, heißt es in einer am Sonntag veröffentlichten Stellungnahme. Einen harten Lockdown vor Weihnachten schloss Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Sonntag aus.

Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga macht Front gegen eine 2Gplus-Regelung ohne Ausnahmen für Geimpfte und Genesene. Der Verband beklagt Umsatzeinbrüche der Betriebe in Höhe von bis zu 50 Prozent. Melanie von Görtz, Geschäftsführerin des Verbands für die Region Rhein-Neckar und Neckar-Odenwald, warnte vor einem Lockdown. „Dies könnte die Betriebe zur endgültigen Aufgabe zwingen“, sagte von Görtz.

Mitarbeiter freigestellt

Die Gesundheitsminister der Länder hatten den Bund am Samstag nach einer Sonder-Videoschalte zu schärferen Einreiseregeln aus Virusvariantengebieten aufgefordert. In anderen europäischen Ländern verbreitet sich Omikron extrem schnell. In den Niederlanden gilt seit Sonntag ein neuer strenger Lockdown. Auch Dänemark fährt große Teile des öffentlichen Lebens wieder herunter. Auch in Großbritannien hat sich die Lage zugespitzt. Die Einreise nach Deutschland wird daher ab Montag eingeschränkt.

Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Verantwortliche in einem Pflegeheim in Mannheim-Neckarau unter anderem wegen fahrlässiger Tötung weist der Betreiber BeneVit die Vorwürfe zurück. Es gebe „keine Hinweise auf Pflichtverletzung leitender Mitarbeiter“. BeneVit hat in all seinen Heimen 62 Mitarbeitende freigestellt, weil sie sich nicht gegen Corona impfen lassen wollten. see/was/dpa