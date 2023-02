Neue Debatte über Migrationspolitik

Berlin/Mannheim/Nürnberg. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat Forderungen einer Gruppe von Grünen-Politikern nach einem neuen Kurs in der Migrationspolitik begrüßt. Er schlug vor, über einen neuen Kurs in der Migrations- und Integrationspolitik zu sprechen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Gruppe sogenannter Realpolitiker bei den Grünen warnt vor den Folgen der aktuellen Migrationspolitik. „Es gibt kein klares Integrationskonzept“, heißt es in einem Memorandum der Gruppe. Es werde kaum zwischen Kriegs-, Asyl- und Wirtschaftsmigranten unterschieden. Die Gewährung von Asyl setze auch voraus, dass Asylbewerber beim Aufnahmeverfahren mitwirken und nicht straffällig werden. „Ansonsten verfällt das Asylrecht und damit das Aufenthaltsrecht, was auch eine – möglichst zügige – Abschiebung nach sich ziehen muss“, heißt es in dem Manifest weiter.

Linken-Chefin Janine Wissler kritisierte in einem Gespräch mit dieser Redaktion in Mannheim das Memorandum der Grünen-Realos und sagte: „Das widerspricht allen rechtsstaatlichen Errungenschaften. Die Menschen sind geflohen, weil sie Schutz suchen, niemand flieht freiwillig, sie geben nicht alles auf, wenn es Alternativen geben würde.“

Mehr zum Thema Integration Grünen-Gruppe für neuen Kurs in der Flüchtlingspolitik Mehr erfahren Bundesregierung In der Ampel knirscht es - Koalition im Konfliktmodus Mehr erfahren Migrationspolitik EU will Außengrenzen stärken - Meloni sieht «großen Sieg» Mehr erfahren

Unterdessen meldete die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg eine deutliche Entlastung des Arbeitsmarkts in Deutschland durch Flüchtlinge aus der Ukraine. Sie trügen zur Bekämpfung des Personalmangels bei, sagte Daniel Terzenbach, Vorstandsmitglied der Bundesagentur. dpa/red