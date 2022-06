Neue Aktivitätswiese in Feudenheim

Mannheim. Auf dem ehemaligen Esso-Tankstellengelände in Feudenheim errichtet die Stadt Mannheim den Eingangsbereich in den Grünzug Nordost sowie zum angrenzenden Sportpark. „Der Ort soll einen Anziehungspunkt für Vorbeikommende bilden“, so die Verwaltung. Demnach ist auf dem Areal südlich der Feudenheimer Straße eine Aktivitätswiese geplant, die etwas für alle Altersgruppen bietet.

So soll der neue Grünbereich einerseits zur Erholung dienen, andererseits sollen auf der neuen Fläche auch reichlich Möglichkeiten zum Sporttreiben angeboten werden. Der Entwurf des zuständigen Planungsbüros BHM sieht unter anderem einen Bolzplatz, ein Streetballfeld, einen Slackline-Parcours und einen Bereich für Yoga-Übungen vor. Für ökologische Vielfalt sollen die Neupflanzungen von insgesamt 90 Bäumen und weiteren Pflanzen rund um das Neckarplatt sorgen. Brachliegende Grundstücke sollen so aufgewertet werden.

Die Realisierung des 2,65 Millionen Euro teuren Projekts ist ab Anfang September in zwei Bauabschnitten vorgesehen. Dabei soll der erste bis zur Bundesgartenschau 2023 abgeschlossen sein. Der Beginn des zweiten Bauabschnitts ist für 2024 vorgesehen. Das neu angelegte Gelände erstreckt sich von der Bahntrasse im Westen bis auf Höhe des China-Restaurants im Osten sowie von der Feudenheimer Straße im Norden bis zum Grundstück einer Gärtnerei im Süden.

Seit 1970 eine Tankstelle

Nach dem Aus der Tankstelle im Oktober 2019 war spekuliert worden, ob der Pachtvertrag wegen der anstehenden Buga nicht verlängert wurde. Die Stadt verpachtete die Tankstelle seit 1970. Aus der Verwaltung hieß es bereits damals, dass das Gelände als „Eingangsfunktion“ für den südlich angrenzenden Sportpark dienen könnte. Zuletzt war eine Skatehalle im Gespräch, deren Pläne sich jedoch zerschlugen.

