Netzwerk fürs Wohnen

Mannheim. Einen Paradigmenwechsel beim Thema Wohnen in Mannheim fordert ein Netzwerk, das sich an diesem Mittwoch gründen will. Wohnen müsse bezahlbar und am Gemeinwohl statt an der Rendite von Investoren orientiert sein, heißt es in einer Erklärung, die die künftigen Netzwerkpartner unterstützen. Zu ihnen gehören Parteien, Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbände, unter anderem die Kreisverbände von Grünen, SPD und Linken, aber auch der Paritätische, die Arbeiterwohlfahrt und der Deutsche Gewerkschaftsbund, zudem Mietshäusersyndikat und Mieterverein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Erklärung betont die wichtige Rolle der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GBG auf dem Markt mit deren fast überwiegend günstigen rund 19 000 Wohnungen. Diese müsse sich aber „stärker auf ihre Aufgabe zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum“ konzentrieren. Auch die zuletzt in Mannheim beschlossenen Instrumente wie etwa das Zwölf-Punkte-Programm begrüßen die Initiatoren. Dies alles reiche aber nicht aus. Sie fordern deshalb unter anderem mehr Geld für bezahlbares Wohnen aus dem städtischen Haushalt. imo