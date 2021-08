Netz-Attacken nehmen zu

Mannheim. Für kriminelle Hacker hat sich die Angriffsfläche durch Corona vergrößert – demnach ist auch die Zahl der Cyber-Attacken gestiegen. Laut dem Branchenverband Bitkom waren 2020 neun von zehn Unternehmen durch Cyberkriminelle bedroht. Auch Firmen aus der Region wie BASF oder Roche berichten auf Nachfrage von vielen Angriffsversuchen. Bei Roche war 2020 eine Attacke sogar teils erfolgreich.

Seit Frühjahr 2021 gibt es in Baden-Württemberg die Cybersicherheitsagentur. Eine Behörde, die laut deren Leiter Matthias Pröfrock alle Akteure – also Ermittlungsbehörden, Landesverwaltungen und Unternehmen – zusammenführen und sowohl präventiv als auch rekonstruktiv tätig sein will. jor