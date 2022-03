Nato beruft Sondergipfel in Brüssel ein

Brüssel/Kiew/Mannheim/Ludwigshafen. Die Staats- und Regierungschefs der Nato-Staaten werden in der kommenden Woche zu einem Sondergipfel zusammenkommen. Das Treffen soll für den 24. März in der Bündniszentrale in Brüssel organisiert werden, wie Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg mitteilte. US-Präsident Joe Biden wird zudem auch als Gast beim regulären März-Gipfel der EU erwartet, der für den 24. und 25. März angesetzt ist. Das bestätigte ein ranghoher EU-Beamter. Dass es bei dem Gipfel in der kommende Woche weitreichende Entscheidungen geben wird, gilt als eher unwahrscheinlich. Es dürfte aber unter anderem darüber beraten werden, ob die Nato mit einer substanziellen und langfristigen Verstärkung der Ostflanke auf Russlands Vorrücken in Richtung Westen reagieren.

Trotz andauernder Kämpfe in der Ukraine sind die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien am Dienstag nach Kiew gereist. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, sein Stellvertreter Jaroslaw Kaczynski sowie Tschechiens Regierungschef Petr Fiala und sein slowenischer Amtskollege Janez Jansa wollten dort den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Regierungschef Denys Schmyhal treffen. Zwischen Russland und der Ukraine wurden die am Montag vertagten Gespräche fortgesetzt.

Unterdessen gingen die russischen Attacken auf ukrainische Städte weiter. Bei einem Angriff auf einen Fernsehturm starben nahe der Großstadt Riwne nach ukrainischen Angaben 19 Menschen, neun wurden verletzt. In der Nähe der Mykolajiw wurde eine Schule beschossen, sieben Menschen wurden getötet.

In Mannheim sind laut Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) aktuell schätzungsweise rund 600 Geflüchtete aus der Ukraine. In den nächsten Wochen und Monaten rechnet er allerdings „mit einer deutlich vierstelligen Zahl von Geflüchteten, die in Mannheim auf langer Strecke unterzubringen sind“. In der Debatte am Dienstag im Gemeinderat war von 6000 bis 7000 Menschen die Rede. Die Stadtverwaltung will für sie laut Kurz längerfristigen Wohnraum organisieren. Sie hofft dabei auch, dass sich private Vermieter melden und Räume zur Verfügung stellen. „Wir gehen davon aus, dass es auf dem Wohnungsmarkt stille Reserven gibt, die aus der Motivation heraus, Menschen zu helfen, angeboten werden.“

In Ludwigshafen sind bis Dienstagmittag 75 Geflüchtete aus der Ukraine offiziell registriert worden. Es handele sich in der Regel um Mütter mit Kindern, berichteten Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck und Sozialdezernentin Beate Steeg. Noch kommen die Flüchtlinge laut Stadt allesamt privat unter. Das werde sich jedoch ändern, wenn in den kommenden Tagen die Zuweisungen aus den Erstaufnahmeeinrichtungen im Land beginnen. Die städtischen Asylunterkünfte seien vorbereitet, aus der Bevölkerung wurden bislang 90 Wohnobjekte angeboten. / dpaimo/jei