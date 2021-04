Mannheim. Teilen statt Verteilungskampf – so könnte eine Lösung für die Kultur in und nach der Corona-Krise lauten. Das hat eine Diskussion mit der Stuttgarter Kulturstaatssekretärin Petra Olschowski (Grüne), Schauspielintendant Christian Holtzhauer vom Nationaltheater (NTM) sowie dem Mannheimer SPD-Gemeinderat und Capitol-Chef Thorsten Riehle im Kulturressort dieser Redaktion ergeben. Der NTM-Schauspielchef zeigte sich offen, als staatlich getragenes Haus etwas abzugeben: „Ich sehe das NTM als Ressource der Stadt.“ Etatkürzungen bewertete er dabei kritisch: „Nur eine Institution, die in vollem Saft steht, ist in der Lage, abzugeben.“ Riehle betonte, dass die Kultur sich nicht auseinander dividieren lassen dürfe, um ihrem Auftrag gerecht zu werden, den Zusammenhalt der Gesellschaft zu fördern.

Petra Olschowski konnte zwar nicht garantieren, dass es zu keinen Kürzungen kommt, betonte aber: „Der Anteil der Kultur an den Haushalten ist so gering, dass pauschale Einsparungen wenig Ertrag bringen – aber viel Schaden anrichten können. Das ist uns bewusst.“ jpk