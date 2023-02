Narren protestieren

Maxdorf. Dass in der Pfalz viele Fasnachtszüge wegen der Auflagen ausfallen, die das novellierte Polizeiordnungsbehördengesetz (POG) geschaffen hat (wir berichteten), führt nun zu einer Demonstration. In der Gemeinde Maxdorf, in direkter Nachbarschaft zu Ludwigshafen, hat der Karnevalverein Floßbachschwalben für Samstag Protest angemeldet. Um 14.11 Uhr wollen Narren verkleidet marschieren. Ein „Ersatz-Fasnachtszug“ soll die Veranstaltung aber nicht sein. Das Versammlungsrecht führt etwa ein Vermummungsverbot auf. Die Gesichter müssen erkennbar sein. Gewollt sei ein friedlicher Protest. „Brauchtum verbindet Nationalitäten und Religionen“, so der Initiator. bjz/sal

