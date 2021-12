Nahm die CDU unzulässige Spenden an?

Mannheim. Die CDU Mannheim hat in der Vergangenheit möglicherweise zweimal unzulässige Spenden angenommen. Dieser Redaktion liegen Hinweise vor, dass 2019 ein Bauentwickler 5000 Euro über eine andere Person an den Ortsverband Käfertal spendete. Das Geld hatte der Mann gegenüber einem Mitglied des Ortsverbands angekündigt. Auf die spätere Frage, warum er die Spende auf diese ungewöhnliche Weise überweisen ließ, sagte der Bauentwickler den Angaben zufolge: „Das mussten wir halt so machen.“

Der Mann könnte die andere Person dazu genutzt haben, um Spenden zu verschleiern. Laut Parteiengesetz müssen Spender, die im Jahr mehr als 10 000 Euro geben, in den Rechenschaftsberichten veröffentlicht werden. Der Bauentwickler ist als regelmäßiger Spender bekannt.

Im zweiten Fall hatte ein anderer Bauunternehmer der CDU Mannheim 14 000 Euro für den Landtagswahlkampf 2016 angekündigt. Die Summe kam auch, allerdings verteilt über mehrere Personen aus dem direkten privaten und geschäftlichen Umfeld des Unternehmers. Laut Parteienrechtlerin Sophie Schönberger (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) liegt der Verdacht sehr nahe, dass die Spende illegal gestückelt und über Strohmänner umgeleitet wurde, um die Transparenzpflichten zu umgehen. stp/imo