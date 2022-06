Nächster Schritt zur Inklusion

Mannheim. Das gemeinsame Lernen von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung (Inklusion) ist an Grund-, Werkreal- und Realschulen längst geübte Praxis. Gymnasien waren allerdings bisher außen vor. Das ändert sich im September: Die Tigerklasse der Eugen-Neter-Förderschule für geistige Entwicklung (ENS) besucht ab September das Moll-Gymnasium in Neckarau. Die Kinder bilden dort ebenso eine Außenklasse der ENS wie in den vier Jahren zuvor an der Feudenheim-Grundschule.

Die sieben Kinder sind auch weiterhin Schülerinnen und Schüler der ENS. Sie haben im Moll-Gymnasium ein eigenes Zimmer als Rückzugsmöglichkeit, sollen aber regelmäßig an Ausflügen, Aktionen und Unterrichtsstunden der anderen Klassen teilnehmen. Die Kooperationsformen sind nicht festgelegt, sie sollen individuell sein und werden von Sonderpädagoginnen der ENS und Lehrkräften des Moll gemeinsam entwickelt. Es geht für die Kinder der ENS dabei um bestmögliche Förderung, nicht um das Erlangen des Abiturs. Seit gut drei Jahren haben beide Schulen das Konzept vorbereitet und die Eltern eng mit eingebunden.