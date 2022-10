Nachfrage stark gesunken

Mannheim. Mehr vergünstigte Fahrten pro Jahr, eine neue Zielgruppe und Schulungen für Taxifahrende – das sind die geplanten Änderungen fürs Frauen-Nachttaxi, die am Donnerstag dem Hauptausschuss von der Mannheimer Stadtverwaltung vorgeschlagen werden sollen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Demnach soll das neue Kontingent schon ab dem 1. Dezember 2022 von zwölf auf 20 Fahrten erhöht werden. Zudem verzeichnet das Rathaus einen drastischen Rückgang auf weniger als ein Viertel der Fahrten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Bislang sei so in den vergangenen neun Monaten nur 8,32 Prozent des Jahresbudgets ausgeschöpft worden. Außerdem sollen sich künftig auch Trans-Frauen, die noch nicht Geschlecht oder Name auf dem Personalausweis angeglichen haben, für die Fahrt mit dem Frauen-Nachttaxi anmelden können.

Laut Vorlage hatte es Beschwerden von Nutzerinnen über das neue System samt Fahrtenbegrenzung gegeben. Sie monieren, dass durchschnittlich eine Fahrt pro Monat nicht ausreicht, um die Sicherheit für Frauen im Nachtleben zu erhöhen. lia