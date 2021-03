Berlin/Stuttgart/Mannheim/Ludwigshafen. Die Corona-Impfungen in Deutschland sollen nach viel Frust wegen schleppender Fortschritte im April Fahrt aufnehmen – mit einer stärkeren Einbeziehung der Arztpraxen gleich nach Ostern. „Die Devise lautet: Impfen, impfen, impfen“, sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitag in Berlin nach einer Telefonkonferenz mit den Ministerpräsidenten. Dafür solle die sprichwörtliche deutsche Gründlichkeit auch um mehr „deutsche Flexibilität“ ergänzt werden.

AdUnit urban-intext1

Sofort in großem Stil mitimpfen können die Praxen allerdings nicht, da auch die regionalen Impfzentren der Länder weiterlaufen sollen. „Mit den Mengen, die wir in den ersten Aprilwochen erwarten, wird es in den Hausarztpraxen erst mal mit etwa umgerechnet einer Impfsprechstunde pro Woche beginnen können“, sagte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU).

AstraZeneca wieder verwendet

Schritt für Schritt soll es mehr Impfungen geben. Vergangene Woche, also vor der Unterbrechung der Impfungen mit dem Vakzin des Herstellers AstraZeneca, spritzten die Länder knapp 1,8 Millionen Impfdosen. In der Woche nach Ostern sollen knapp 3,3 Millionen Dosen geliefert werden. Die niedergelassenen Ärzte sollen davon rund eine Million Dosen verabreichen.

Die Impfungen mit AstraZeneca wurden am Freitag vielerorts wiederaufgenommen. Im Heidelberger Patrick-Henry-Village konnten nach Angaben von Landratsamtssprecher Ralph Adameit 215 von 300 gebuchte Termine stattfinden. In Mannheim war die Situation eine besondere, weil die Stadt nach dem zwischenzeitlichen Aus für AstraZeneca angekündigt hatte, bei mit diesem Impfstoff gebuchten Terminen den von Biontech/Pfizer zu verwenden. Dass sie am Freitag doch AstraZeneca bekommen sollten, sorgte teils laut Stadtsprecher Ralf Walther für Verdruss. Einige hätten auf ihre Termine verzichtet, dabei habe es sich nur um eine einstellige Zahl gehandelt.

AdUnit urban-intext2

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich derweil als erster deutscher Regierungschef mit AstraZeneca gegen das Coronavirus impfen lassen. „Das Zeichen soll sein: Haben Sie Vertrauen, lassen Sie sich impfen“, sagte der 72-jährige Grüne. AstraZeneca sei sicher und wirksam. Wegen der stark steigenden Infektionszahlen müssen sich die Menschen laut Kretschmann wieder auf härtere Auflagen einstellen.

Grundschüler in Baden-Württemberg müssen von Montag an auch im Unterricht medizinische Mund-Nasen-Bedeckungen oder eine FFP2-Maske tragen. Das teilte die Landesregierung in Stuttgart mit.

AdUnit urban-intext3

In Ludwigshafen verschärft die Verwaltung ab Montag deutlich die Corona-Maßnahmen. Dann gilt wieder eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr. Bürgerinnen und Bürger dürfen in dieser Zeit nur mit triftigem Grund das Haus verlassen. Daneben werden weitere Kontaktbeschränkungen und noch strengere Auflagen für den Einzelhandel erlassen.

AdUnit urban-intext4

Trotz steigender Corona-Zahlen lockert Rheinland-Pfalz den Lockdown für die Außengastronomie etwas: Ab Montag sollen Restaurants, Gaststätten und Cafès in Regionen, in denen der Inzidenzwert unter 100 liegt, in ihren Außenbereichen unter strengen Auflagen wieder Gäste bewirten dürfen. Das teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Mainz mit. dpa/sma/jei