MVV baut drei neue Anlagen

Mannheim. Der Umbau der Fernwärmeerzeugung für die rund 165 000 Haushalte in der Rhein-Neckar-Region schreitet voran. Im Herbst will die MVV Energie AG drei neue Anlagen in Betrieb nehmen. Auf dem Gelände des Grosskraftwerks Mannheim (GKM) wird eine Flusswärmepumpe installiert, die dem Rhein Wärme entzieht. Zudem baut die MVV neben dem GKM und auf der Friesenheimer Insel zwei Heizwerke. Diese nutzen zunächst Erdgas als Brennstoff. Sie sollen die Fernwärmeversorgung absichern und in Spitzenzeiten zur Erzeugung beitragen. Zurzeit produziert das GKM den Großteil der Fernwärme. Bis 2030 will die MVV diese ohne das Kohlekraftwerk erzeugen. mig

