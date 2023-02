Muss sich Lehre jetzt ändern?

Stuttgart/Mainz/Wiesbaden. ChatGPT hat eine große Debatte über Künstliche Intelligenz (KI) ausgelöst. Die Kultusministerien sehen mit Blick auf die Schulen Klärungsbedarf bei der Frage, in welchen Unterrichtssituationen die Verwendung von KI-Textgeneratoren erlaubt oder verboten sein wird. Zudem müssten neue Aufgaben- und Prüfungsformate entwickelt werden. An den Universitäten könnte die Software einen größeren Umbruch auslösen.

Das vom kalifornischen Forschungslabor OpenAI entwickelte KI-System verblüfft durch druckreife Texte und menschenähnliche Dialoge. Beobachter sehen das als eine Gefahr für Lehre und Unterricht, Schülerinnen und Schüler sowie Studierende könnten sich Hausaufgaben, Seminararbeiten oder gar Promotionen künftig schreiben lassen.

„In der schulischen Praxis ist durch KI zwar eine neue Stufe eines alten Problems erreicht, aber kein neues Problem aufgeworfen“, erklärte eine Sprecherin des baden-württembergischen Kultusministeriums. Seit Jahren seien Übersetzungsaufgaben, Literaturinterpretationen sowie komplexe Rechenaufgaben mittels gängiger und für jeden zugänglicher Technik lösbar. Das hessische Wissenschaftsministerium verweist auf Tests, wonach KI-generierte Texte derzeit noch so beschaffen sind, dass sie bei einer normalen Korrektur auffallen würden. Gleichwohl besteht nach Ansicht des rheinland-pfälzischen Kultusministeriums in jedem Fall die Notwendigkeit, neue Aufgaben- und Prüfungsformate für die Schule zu entwickeln.

Das trifft auch die Universitäten und Hochschulen – und dies in einem viel größeren Ausmaße. „Der Einsatz von KI insgesamt wird die Hochschullehre voraussichtlich stark verändern“, betont ein Sprecher des baden-württembergischen Wissenschaftsministeriums. Die Nutzung von KI-Anwendungen durch Studierende dürfe nicht grundsätzlich unter Betrugsverdacht gestellt werden. Es müsse aber überlegt werden, was der Einsatz von KI für die Leistungserbringung und die Leistungsprüfung und -bewertung im Studium bedeute. Auch müssten Prüfungsformen und -inhalte darauf abgestimmt werden. „Das bedeutet, dass andere Kompetenzen abgefragt werden“, erklärte der Sprecher weiter. So könnte in einer Prüfungssituation künftig nicht nur das Endergebnis, sondern auch der Lösungsweg bewertet werden.

Auch die Kultusministerkonferenz sieht in der neuen Technologie eine Herausforderung: „Schulen benötigen neben der Fähigkeit zur Quellenkritik immer mehr die Kompetenz zum Erkennen und zur adäquaten Nutzung von KI-erzeugten Inhalten.“ Zugleich forderten Kultus- wie auch Wissenschaftsministerien, KI-Software als Chance zu begreifen. Diese böte große Potenziale für individualisierte Lernunterstützung.