Mannheim. Die Müllgebühren in Mannheim sollen in zwei Schritten in der zweiten Jahreshälfte und zum Beginn des kommenden Jahres spürbar erhöht werden. Den entsprechenden Beschluss soll der Gemeinderat voraussichtlich am Donnerstag, 22. April, fassen.

Geplant ist, die Gebühren zum 1. Juli um durchschnittlich acht Prozent und zum 1. Januar 2022 um weitere 2,3 Prozent anzuheben. Zugleich fallen aber die bislang zusätzlichen Gebühren für die freiwillige Biotonne weg, so dass die Erhöhungen für diejenigen Haushalte, die bereits die braune Tonne nutzen oder jetzt darauf umstellen, wesentlich moderater ausfallen oder unter dem sogar eine leichte Ersparnis ergeben.

Die Städte Mannheim und Heidelberg wollen aus ihren Bioabfällen zudem in einer neuen Fermentierungsanlage Bio-Erdgas zur Wärmeerzeugung gewinnen und so bis zu 7400 Tonnen Treibhausgase pro Jahr vermeiden.

Die letzten Erhöhungen der Müllgebühren betrugen in Mannheim durchschnittlich jeweils rund vier Prozent und traten im Januar 2019 und im Januar 2020 in Kraft. lang