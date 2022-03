Moskau will angeblich Angriffe zurückfahren

Istanbul/Moskau/Kiew/Mannheim/Ludwigshafen. Nach neuen Friedensgesprächen mit der Ukraine hat Russland zugesagt, seine Kampfhandlungen an der nördlichen Front bei Kiew und Tschernihiw deutlich zurückzufahren. Vize-Verteidigungsminister Alexander Fomin sagte nach dem Treffen am Dienstag in Istanbul, seine Regierung wolle so Vertrauen aufbauen und weitere Verhandlungen ermöglichen. Moskaus Delegationsleiter Wladimir Medinski lobte die mehrstündigen Gespräche als konstruktiv. Russland sei daher bereit, Schritte zur Deeskalation zu gehen.

Die ukrainische Regierung forderte nach dem Treffen erneut Garantien des Westens für seine Sicherheit im Gegenzug für einen möglichen neutralen Status. Gebietsabtretungen lehnte sie als indiskutabel ab. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu bilanzierte nach dem Treffen in Istanbul, es seien bedeutende Fortschritte erzielt worden. Der Krieg müsse „jetzt enden“. Es wird keine Fortsetzung der Verhandlungen geben.

Einzelne Truppen ziehen ab

Fomin sagte nach dem Treffen in Istanbul, die Ukraine bereite einen Vertrag vor über einen neutralen Status ohne Atomwaffen. Seine Regierung gehe davon aus, dass die Ukraine dazu entsprechende Entscheidungen treffe. Die ukrainischen Vorschläge werden nach Angaben der russischen Delegationsleitung nun geprüft, Präsident Wladimir Putin vorgelegt und „entsprechend beantwortet“.

Das ukrainische Delegationsmitglied David Arachamija sagte zu den geforderten Sicherheitsgarantien, diese sollten von den ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrats wie den USA, Frankreich, Großbritannien, China oder Russland kommen. Dazu kommen könnten auch die Türkei, Deutschland, Kanada, Italien, Polen, Israel und andere Länder. Formuliert sein sollten sie ähnlich wie der Artikel fünf des Nato-Vertrages. Demnach sind die Mitglieder des Militärbündnisses zum sofortigen militärischen Beistand im Falle eines Angriffs auf einen der Partner verpflichtet. Gebietsabtretungen seien für Kiew weiter indiskutabel, sagte Arachamija.

Russlands schien am Nachmittag seine Ankündigung in die Tat umzusetzen: Der ukrainische Generalstab teilte mit, im Gebiet um die Hauptstadt Kiew und die nordukrainische Großstadt Tschernihiw werde der Abzug einzelner russischer Einheiten beobachtet.

Unterdessen sind in Mannheim offiziellen Zahlen zufolge mehr als 2000 Geflüchtete eingetroffen. Täglich kommen 50 bis 100 Menschen in der Jugendherberge an, die als Erstaufnahmestelle dient. Bislang gelingt es noch, die Familien nach maximal zwei Tagen Aufenthalt in der Jugendherberge, wo sie sich offiziell melden und beraten lassen können, weiter zu vermitteln. 180 private Haushalte haben sich nach Angaben der Stadt bislang bereit erklärt, Vertriebene bei sich aufzunehmen.

Die Stadt Ludwigshafen versucht mit Hochdruck, ausreichend Wohnraum für die Schutzsuchenden aus der Ukraine zu aktivieren. Vorsorglich seien bereits Hotels und Pensionen angeschrieben worden, teilte die Verwaltungsspitze am Dienstag bei einem Pressegespräch mit. 350 Geflüchtete seien offiziell in der Chemiestadt registriert, die tatsächliche Zahl liege wohl deutlich darüber. An Ludwigshafener Schulen werden aktuell 43 geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine unterrichtet. dpa/sba/jei